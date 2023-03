“Parigi in fiamme e Macron al centro”. Esplode la protesta in Francia (Di venerdì 17 marzo 2023) La mossa di Macron di scavalcare il parlamento nell'approvazione della legge per l'età pensionabile ha infiammato gli animi in tutta la Francia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) La mossa didi scavalcare il parlamento nell'approvazione della legge per l'età pensionabile ha infiammato gli animi in tutta la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dania1964 : RT @PornoNoblogs: Sfoglio i quotidiani francesi: nessun giornalista o politico commenta le manifestazioni di ieri dei lavoratori - con tant… - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: A Parigi nuovi scontri a Place de la Concorde, diventato il luogo di ritrovo spontaneo di migliaia di persone per prot… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: A Parigi nuovi scontri a Place de la Concorde, diventato il luogo di ritrovo spontaneo di migliaia di persone per prot… - Bianca34874951 : RT @fanpage: 'Parigi in fiamme e Macron al centro”: in migliaia si sono radunati a Place de la Concorde a Parigi Scontri tra manifestanti… - xxIvanxx22 : RT @ImolaOggi: Non si fermano le proteste in Francia. Parigi, 'al rogo, al rogo!'. Effigie di Macron data alle fiamme -