Parigi, continua la protesta contro la riforma delle pensioni: nuovi scontri e gas lacrimogeni (Di venerdì 17 marzo 2023) Fotogallery - Francia, nuove proteste contro la riforma delle pensioni: oltre 300mila persone in piazza alta tensione Fotogallery - Parigi, scontri e gas lacrimogeni a Place de la Concorde DODICESIMO ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) Fotogallery - Francia, nuove protestela: oltre 300mila persone in piazza alta tensione Fotogallery -e gasa Place de la Concorde DODICESIMO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Da camionista a ministro dell'Interno (3 - continua) - MediasetTgcom24 : Parigi, continua la protesta contro la riforma delle pensioni: nuovi scontri e gas lacrimogeni #parigi #scontri… - paoloangeloRF : “Tensione altissima a Parigi e in molte città della Francia “ #botteri” Giovanna continua ad aggiornarci ma fai at… - jampy27911228 : ???????? e siamo solo alla prima foto ora vediamo l album e già sn pronte a giustificare hanno così una paura fottuta… - EnricoAncillott : @LBasemi Se vuoi vivere libero a Parigi, devi andare in tenuta da guerra, per difenderti dalla violenza continua dei poliziotti di Macron. -