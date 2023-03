"Parigi a fuoco e Macron...": polveriera-Francia, perché può venire giù tutto (Di venerdì 17 marzo 2023) I manifestanti che hanno improvvisato una protesta a Place de la Concorde, a Parigi, hanno montato delle barricate davanti alle forze dell'ordine ed è anche stato acceso un fuoco. Le barricate, secondo la stampa francese, sono composte di transenne di cantieri tolte dalla strada e trasportate di fronte agli schieramenti degli agenti antisommossa, protetti da caschi e scudi, da manifestanti vestiti di nero e mascherati. Sono anche stati staccati sampietrini dalla strada e dei pezzi di legno ammonticchiati per alimentare il fuoco. Uno degli slogan urlati dalle circa 2.500 persone presenti alla manifestazione non autorizzata è "Paris en feu et Macron au milieu", ovvero "Parigi in fiamme e Macron al centro". La polizia, riporta Le Monde, ha utilizzato i lacrimogeni per cercare di fermare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) I manifestanti che hanno improvvisato una protesta a Place de la Concorde, a, hanno montato delle barricate davanti alle forze dell'ordine ed è anche stato acceso un. Le barricate, secondo la stampa francese, sono composte di transenne di cantieri tolte dalla strada e trasportate di fronte agli schieramenti degli agenti antisommossa, protetti da caschi e scudi, da manifestanti vestiti di nero e mascherati. Sono anche stati staccati sampietrini dalla strada e dei pezzi di legno ammonticchiati per alimentare il. Uno degli slogan urlati dalle circa 2.500 persone presenti alla manifestazione non autorizzata è "Paris en feu etau milieu", ovvero "in fiamme eal centro". La polizia, riporta Le Monde, ha utilizzato i lacrimogeni per cercare di fermare ...

