Pari a San Sebastian, Roma ai quarti di Europa League (Di venerdì 17 marzo 2023) SAN Sebastian (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Roma vola ai quarti di finale di Europa League. Dopo il 2-0 dell'Olimpico, ai giallorossi basta lo 0-0 in Spagna per eliminare la Real Sociedad, al termine di un match combattuto e spigoloso. All'Anoeta Mourinho deve rinunciare a Matic, fermato da un virus intestinale. Al suo posto c'è Wijnaldum, ma per il resto l'11 è composto dai titolarissimi. La prima occasione è della Roma e nasce su uno schema da calcio piazzato: Pellegrini libera al tiro Dybala che calcia, Sorloth devia e per poco non beffa il portiere Remiro. La Real Sociedad non sta a guardare e arriva al tiro con Mendez (25?) e Merino (31?), ma Rui Patricio blocca. Al 42? Mourinho perde Karsdorp, finito ko dopo un colpo alla testa ricevuto da Rico: dentro Zalewski. Nel finale del primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) SAN(SPAGNA) (ITALPRESS) – Lavola aidi finale di. Dopo il 2-0 dell'Olimpico, ai giallorossi basta lo 0-0 in Spagna per eliminare la Real Sociedad, al termine di un match combattuto e spigoloso. All'Anoeta Mourinho deve rinunciare a Matic, fermato da un virus intestinale. Al suo posto c'è Wijnaldum, ma per il resto l'11 è composto dai titolarissimi. La prima occasione è dellae nasce su uno schema da calcio piazzato: Pellegrini libera al tiro Dybala che calcia, Sorloth devia e per poco non beffa il portiere Remiro. La Real Sociedad non sta a guardare e arriva al tiro con Mendez (25?) e Merino (31?), ma Rui Patricio blocca. Al 42? Mourinho perde Karsdorp, finito ko dopo un colpo alla testa ricevuto da Rico: dentro Zalewski. Nel finale del primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Our write-up of #MilanSalernitana ?? - PietroSammuri : Il principe di San Severo Raimondo De Sangro sicuramente non avrà avuto a piacere che a due passi da casa sua e dal… - mariomancia_ : @ManuelaFiorill5 Il cielo della nostra città è meraviglioso.....poi se lo guardi da Piazza di San Lorenzo in Lucina è senza pari.???????? - TuttoSalerno : Salerno, che succede? Se neanche un pari a San Siro basta per la caccia al biglietto... - CaSimo76 : RT @laconserva89: CONTRO LA VIOLENZA PARI OPPORTUNITA' - Venerdì 24/03/23 Via Lavino 89/d Monte San Pietro ore 17 inaugurazione della mostr… -