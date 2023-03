Pari a San Sebastian | Roma ai quarti di Europa League

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 marzo 2023) SAN(SPAGNA) (ITALPRESS) – Lavola aidi finale di. Dopo il 2-0 dell’Olimpico, ai giallorossi basta lo 0-0 in Spagna per eliminare la Real Sociedad, al termine di un match combattuto e spigoloso. All’Anoeta Mourinho deve rinunciare a Matic, fermato da un virus intestinale. Al suo posto c’è Wijnaldum, ma per il resto l’11 è composto dai titolarissimi. La prima occasione è dellae nasce su uno schema da calcio piazzato: Pellegrini libera al tiro Dybala che calcia, Sorloth devia e per poco non beffa il portiere Remiro. La Real Sociedad non sta a guardare e arriva al tiro con Mendez (25?) e Merino (31?), ma Rui Patricio blocca. Al 42? Mourinho perde Karsdorp, finito ko dopo un colpo alla testa ricevuto da Rico: dentro Zalewski. Nel finale del primo ...