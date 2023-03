Pareggio senza reti in casa della Real Sociedad, la Roma passa ai quarti di finale (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma – Partiamo dalla fine, la Roma esce indenne dall’Anoeta, elimina la Real Sociedad e strappa il pass per i quarti di finale di Europa League. Partita non semplice per i giallorossi, che affrontano il match con un atteggiamento probabilmente troppo rinunciatario lasciando di frequente il pallino del gioco in mano agli spagnoli, i quali per larga parte dell’incontro la mettono, sulla falsariga dell’andata, sul piano fisico, con interventi spesso davvero al limite. Testimone di ciò il povero Karsdorp, uscito col naso probabilmente rotto dopo che una settimana fa i malcapitati furono Pellegrini, trenta punti di sutura, e Belotti, frattura al polso. Nella prima frazione, in casa Roma si vedono una conclusione di Dybala che, deviata, sfiora il palo e un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023)– Partiamo dalla fine, laesce indenne dall’Anoeta, elimina lae strappa il pass per ididi Europa League. Partita non semplice per i giallorossi, che affrontano il match con un atteggiamento probabilmente troppo rinunciatario lasciando di frequente il pallino del gioco in mano agli spagnoli, i quali per larga parte dell’incontro la mettono, sulla falsariga dell’andata, sul piano fisico, con interventi spesso davvero al limite. Testimone di ciò il povero Karsdorp, uscito col naso probabilmente rotto dopo che una settimana fa i malcapitati furono Pellegrini, trenta punti di sutura, e Belotti, frattura al polso. Nella prima frazione, insi vedono una conclusione di Dybala che, deviata, sfiora il palo e un ...

