Parco Zoomarine , il 19 marzo la II edizione del torneo 'Fai gol con papà contro il bullismo e la discriminazione' (Di venerdì 17 marzo 2023) Fare squadra non solo in campo ma nella vita di tutti i giorni. E' questo lo scopo della seconda edizione del torneo "Fai gol con papà contro il bullismo e la discriminazione" che, dopo il successo dello scorso anno, torna al Parco Zoomarine per coinvolgere le famiglie, proprio il 19 marzo in occasione della Festa del papà, in un momento di condivisione e complicità attraverso il gioco. Una iniziativa dedicata in primis al legame padre e figlio, pronta ad essere estesa a tutti i familiari, che si trasforma in una campagna di sensibilizzazione realizzata in sinergia con l'Associazione contro il bullismo Scolastico Odv, fondata da Vincenzo Vetere, attiva in tutta l'Italia per aiutare le vittime di ...

