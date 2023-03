Papà per scelta, Carlo e Christian genitori di Julian e Sebastian: “La ‘gestazione per altri’ la fanno principalmente gli etero, per la destra è solo una battaglia ideologica” (Di venerdì 17 marzo 2023) Carlo Tumino e Christian De Florio, loro sono i ‘Papà per scelta’, 288.000 follower su Instagram, un romanzo e un blog in cui fin dall’inizio hanno raccontato la propria vita da Papà. “SI, siamo marito&marito. SI, siamo una famiglia papogenitoriale”, scrivono sul sito. Noi di FQMagazine li abbiamo raggiunti telefonicamente per farci narrare la loro storia, fatta di amore, di battaglie e di politica. Quella dei diritti, di tutti. Perché non si tratta di orientamento sessuale né di preferenze partitiche, bensì di diritti universali. “Ci siamo conosciuti al beach volley ed innamorati subito. Era il 2014, fin dall’inizio abbiamo coltivato la comune volontà di diventare genitori. Quindi abbiamo preso contatti con gli States”, hanno esordito introducendo la storia del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)Tumino eDe Florio, loro sono i ‘per’, 288.000 follower su Instagram, un romanzo e un blog in cui fin dall’inizio hanno raccontato la propria vita da. “SI, siamo marito&marito. SI, siamo una famiglia papoale”, scrivono sul sito. Noi di FQMagazine li abbiamo raggiunti telefonicamente per farci narrare la loro storia, fatta di amore, di battaglie e di politica. Quella dei diritti, di tutti. Perché non si tratta di orientamento sessuale né di preferenze partitiche, bensì di diritti universali. “Ci siamo conosciuti al beach volley ed innamorati subito. Era il 2014, fin dall’inizio abbiamo coltivato la comune volontà di diventare. Quindi abbiamo preso contatti con gli States”, hanno esordito introducendo la storia del ...

