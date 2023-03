(Di venerdì 17 marzo 2023) L’al, uno dei monumenti più visitati al mondo, non sarà piùcome è stato finora, ma si pagherà un biglietto, sia pure dal “prezzo modico” per visitarlo. Secondo quanto previsto dalla convenzione, sarà introdotto un biglietto d’al Complesso deldi importo non superiore a 5, il cui ricavato sarà così ripartito: 70% in favore del MiC e 30% in favore della Diocesi di Roma. Daldel biglietto per l’accesso alsaranno esentati i fedeli che partecipano alle cerimonie religiose, i cittadini, le scolaresche e gli insegnanti che le accompagnano mentre i ragazzi fino a 25 anni pagheranno appena 2. Saranno, inoltre, esclusi, i minori di 18 anni e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Pantheon, l’annuncio di Sangiuliano: ingresso a pagamento a meno di 5 euro, gratuito per i romani… - tempoweb : #Pantheon biglietto d'ingresso a 5 euro: i romani saranno esclusi. L'annuncio del ministro #Sangiuliano #16marzo… -

Visitare ilavrà un prezzo. Letteralmente.è arrivato dal Ministero della Cultura: 'Sarà introdotto un biglietto d'ingresso al Complesso deldi importo non superiore a 5 euro'. Non ...'Oggi diamo seguito a un impegno che avevo assunto nei primi giorni del mio ministero: far pagare in maniera molto ridotta e modica un biglietto per'accesso al', ha detto il ministro della ......in aumento malgrado i rincari "Dopo il nostrodell'...e abbiamo decisamente più prenotazioni rispetto al 2019 anche per'... un biglietto per ilper migliore tutela Intanto il ministro ...