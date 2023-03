Panico nell'Ue sulle munizioni all'Ucraina: “Non siamo in grado di produrle” (Di venerdì 17 marzo 2023) I ministri dell'Ue all'inizio della prossima settimana nel Consiglio Esteri e Difesa si confronteranno, a Bruxelles, sulla delicata questione della fornitura di munizioni pesanti all'Ucraina. Si tratta di proiettili da 155 mm di calibro, di vario tipo e fattura, il cui costo medio si aggira sui 4mila euro al pezzo: la guerra in Ucraina ne consuma in grande quantità e l'industria militare dell'Ue, che è molto frammentata, fatica a tenere il passo. «Di base, abbiamo un problema industriale, questo è il punto chiave - spiega un alto funzionario Ue - per questo abbiamo lanciato un piano» per cercare di porvi rimedio. La proposta, avanzata dall'Alto Rappresentante Josep Borrell, è basata su tre ‘piste'. La prima mira a consegnare il più rapidamente possibile all'Ucraina munizioni da 155 mm, tratte dalle ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) I ministri dell'Ue all'inizio della prossima settimana nel Consiglio Esteri e Difesa si confronteranno, a Bruxelles, sulla delicata questione della fornitura dipesanti all'. Si tratta di proiettili da 155 mm di calibro, di vario tipo e fattura, il cui costo medio si aggira sui 4mila euro al pezzo: la guerra inne consuma in grande quantità e l'industria militare dell'Ue, che è molto frammentata, fatica a tenere il passo. «Di base, abbiamo un problema industriale, questo è il punto chiave - spiega un alto funzionario Ue - per questo abbiamo lanciato un piano» per cercare di porvi rimedio. La proposta, avanzata dall'Alto Rappresentante Josep Borrell, è basata su tre ‘piste'. La prima mira a consegnare il più rapidamente possibile all'da 155 mm, tratte dalle ...

