Pane all’aglio con formaggio | si prepara in 5 minuti

Leggi su donnaup

(Di venerdì 17 marzo 2023) Sono piccole chicche perfette come aperitivo finger food da offrire agli amici di sempre con tanto di salsine aromatiche, oppure sono una coccola salata da assaporare davanti a un bel film in queste sere di fine inverno, o ancora possono diventare un piatto unico saporito e invitante, se accompagnate da un’insalata di stagione o da verdure grigliate. Facilissime da realizzare, non necessitano di alcuna manualità, ma regalano un gusto vibrante al palato e sono molto appaganti per lo stomaco. Pochissimi ingredienti e pochi, non serve altro e la cena è servita. Una volta sfornata, questazione ricorda una focaccia al. La sua crosticina dorata, croccante e filante sarà un invito all’assaggio. Tagliatela a rettangolini con la rondella e servitela ancora calda e fumante per raccogliere una volta ancora le ovazioni di ...