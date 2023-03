Pallanuoto, A1 2023: tutto facile nell’anticipo per la Pro Recco, Anzio battuto 15-5 (Di venerdì 17 marzo 2023) Anticipo del venerdì per la prima della classe che continua a macinare punti su punti. È tornato il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile dopo lo stop per la World Cup e la Pro Recco si è imposta nella 20ma giornata per 15-5 sull’Anzio Waterpolis. Tanto turnover per i campioni d’Italia in carica che hanno schierato una squadra molto giovane, nonostante ciò successo mai in discussione. PRO Recco-Anzio WATERPOLIS 15-5 PRO Recco: L. Perrone, E. Marini 2, A. Nuzzo 2, P. Figlioli 2, A. Younger 2, A. Fondelli 2, M. Iocchi Gratta, Pennafort, A. Ivovic 1, A. Velotto 2, M. Aicardi 2, L. De Marchi, T. Negri. All. Sukno Anzio WATERPOLIS: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric, S. Susak, D. Caponero, A. Goreta 2, G. Barberini, N. Cuccovillo 2, F. Lapenna, L. Bajic, E. ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Anticipo del venerdì per la prima della classe che continua a macinare punti su punti. È tornato il campionato di Serie A1 dimaschile dopo lo stop per la World Cup e la Prosi è imposta nella 20ma giornata per 15-5 sull’Waterpolis. Tanto turnover per i campioni d’Italia in carica che hanno schierato una squadra molto giovane, nonostante ciò successo mai in discussione. PROWATERPOLIS 15-5 PRO: L. Perrone, E. Marini 2, A. Nuzzo 2, P. Figlioli 2, A. Younger 2, A. Fondelli 2, M. Iocchi Gratta, Pennafort, A. Ivovic 1, A. Velotto 2, M. Aicardi 2, L. De Marchi, T. Negri. All. SuknoWATERPOLIS: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric, S. Susak, D. Caponero, A. Goreta 2, G. Barberini, N. Cuccovillo 2, F. Lapenna, L. Bajic, E. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Teleradiopace : Pallanuoto, serie A1 maschile: Pro Recco vs Anzio 15-5 - wltv6 : 17 marzo 2023 – Dopo la sosta per la World Cup, con la qualificazione di un ottimo Settebello alla Superfinal di gi… - SwimmerShopit : Storie di mille campioni: la pallanuoto napoletana in un libro - europe_says : Pallanuoto, World Cup 2023: altra vittoria per il Settebello, Francia battuta 11-8 - SettimanaS : PALLANUOTO QUINTO / ARRIVA IL TELIMAR, BITTARELLO: “SQUADRA BEN ATTREZZATA, MA NOI SIAMO PRONTI” -