Palermo-Modena 5-2 | rimonta rosanero al Barbera | Canarini ko

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ililale vince nell’anticipo del venerdì della trentesima giornata di Serie B Va all’anticipo della 30esima giornata di Serie B contro il, con iche tra le mura amiche delno il 2-1 di svantaggio del primo tempo firmato dalla doppietta di Strizzolo (di Tutino il gol dei siciliani). Poi lanella ripresa, con le reti di Soleri, Verre, Aurelio e Vido. 42 punti in classifica per i palermitani, che raggiungono così Pisa, Reggina e Cagliari, mentre irestano fermi a 38. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vittoria del Palermo in rimonta sul Modena nel match che ha aperto la 30a giornata di Serie B. I rosanero sotto 2-1 alla fine del primo tempo con una ripresa formidabile hanno vinto 5-2.