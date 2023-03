Palermo-Modena | 21 convocati

(Di venerdì 17 marzo 2023) Sono 21 i calciatorida Attilio Tesser per, gara valida per la 30^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma domani, venerdì 17 marzo 2023, allo stadio Renzo Barbera, con calcio d’inizio alle ore 20,30. Sono 7 i calciatori indisponibili: Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro), Davide Diaw (trauma distorsivo ginocchio destro; ultima fase sul campo del recupero tecnico-atletico), Gabriele Ferrarini (trauma distorsivo ginocchio sinistro; ultima fase sul campo del recupero tecnico-atletico), Artur Ionita (trauma distorsivo ginocchio destro), Giorgio Cittadini (lesione di primo grado bicipite femorale gamba sinistra; ultima fase sul campo del recupero tecnico-atletico), Andrea Poli (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro) e Nicholas Bonfanti (affaticamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Modena, disagi per i tifosi emiliani: restano a piedi all’aeroporto - TUTTOB1 : Palermo, i convocati per il Modena: recupera Di Mariano, c'è un giovane 2006 - Mediagol : Palermo-Modena, disagi per i tifosi emiliani: restano a piedi all’aeroporto - blogsicilia : #notizie #sicilia Palermo-Modena, ecco i convocati rosanero, c’è Di Mariano - - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Modena, raggiunta quota ventimila. Il club rosanero: “Non fermiamoci” -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Tante assenze per Corini in vista di. Non ci sono Brunori, Sala, Orihuela e Bettella (oltre che Marconi): tutti problemi fisici, anche se non troppo gravi. In lista ci sono Di Mariano e Broh , che non si sono allenati ...1' DI LETTURA" Ecco la lista dei calciatori rosanero convocati dal tecnico delEugenio Corini per la gara di questa sera, venerdì 17 marzo, contro il. Ai giocatori presenti va aggiunto anche l'attaccante della formazione Under 17 Salvatore Di Mitri (2006), che ...Ed oggi sarà difficile non solo perché ilfuori casa è squadra temibile (5 vittorie lontano dal Braglia per i canarini) ma soprattutto perché ilarriva all'appuntamento con diverse ...

Al Barbera arriva il Modena: Palermo obbligato alla vittoria per continuare a sognare PalermoToday

Francesco Di Mariano recupera. Il numero 10 rosanero, tre gol nelle ultime due partite (uno al Pisa e doppietta al Cittadella) figura nell’elenco dei convocati per la sfida col Modena che si gioca ...Siamo giunti al giorno del match tra Palermo e Modena, in programma questo venerdì 17 marzo alle 20:30 al "Renzo Barbera" e valido per la trentesima giornata di Serie B. Tramite il proprio profilo ...