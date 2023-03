Palasele di Eboli: la stagione dei grandi eventi è alle porte (Di venerdì 17 marzo 2023) Riprenderà a marzo 2023 la stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni al Palasele di Eboli dove, come sempre, faranno tappa i principali tour indoor e il top del pop italiano. Si ripartirà giovedì 30 marzo con “Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport”, l’avvincente corsa di Gianni Morandi per raggiungere e riabbracciare il suo pubblico nei principali palazzetti italiani. Si proseguirà con la doppia data di Max Pezzali e il suo *MAX30 NEI PALASPORT #HITSONLY” il tour nei palasport per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera. Giovedì 6 (biglietti ancora disponibili) e venerdì 7 aprile (sold out) il Palasele si trasformerà in un gigantesco ed emozionante karaoke per cantare a squarciagola per due ore e mezza di pura energia tutte le hit. Martedì 11 aprile sarà invece il giorno del ... Leggi su zon (Di venerdì 17 marzo 2023) Riprenderà a marzo 2023 ladeilive a cura di Anni 60 produzioni aldidove, come sempre, faranno tappa i principali tour indoor e il top del pop italiano. Si ripartirà giovedì 30 marzo con “Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport”, l’avvincente corsa di Gianni Morandi per raggiungere e riabbracciare il suo pubblico nei principali palazzetti italiani. Si proseguirà con la doppia data di Max Pezzali e il suo *MAX30 NEI PALASPORT #HITSONLY” il tour nei palasport per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera. Giovedì 6 (biglietti ancora disponibili) e venerdì 7 aprile (sold out) ilsi trasformerà in un gigantesco ed emozionante karaoke per cantare a squarciagola per due ore e mezza di pura energia tutte le hit. Martedì 11 aprile sarà invece il giorno del ...

