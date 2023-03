Pagamento con bancomat e carta di credito: cambia tutto e sei obbligato (Di venerdì 17 marzo 2023) Nuove regole durissime sull’obbligo di Pagamento con carta o bancomat. Ecco cosa cambia e cosa si rischia. Tra bancomat e carta di credito sta cambiando tutto perché il governo si avvia ad una fortissima stretta sul contante. Mentre i grandi evasori fiscali sono protetti da tassazioni ad hoc che permettono loro di eludere completamente il fisco, sono proprio i “pesci piccoli” a dover impazzire dietro mille adempimenti burocratici e mille regole con il rischio di essere sanzionati. Pagamenti con bancomat e carta di credito: cambia tutto / I Love TradingUn sistema POS per i pagamenti con bancomat e carta di ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 17 marzo 2023) Nuove regole durissime sull’obbligo dicon. Ecco cosae cosa si rischia. Tradistandoperché il governo si avvia ad una fortissima stretta sul contante. Mentre i grandi evasori fiscali sono protetti da tassazioni ad hoc che permettono loro di eludere completamente il fisco, sono proprio i “pesci piccoli” a dover impazzire dietro mille adempimenti burocratici e mille regole con il rischio di essere sanzionati. Pagamenti condi/ I Love TradingUn sistema POS per i pagamenti condi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lupetta60 : RT @MastriTina: Stamattina sono andata a prenotare una RM con MDC a encefalo e cervello per mio marito, malato oncologico. -Signora, prima… - 19Roberto59 : RT @MastriTina: Stamattina sono andata a prenotare una RM con MDC a encefalo e cervello per mio marito, malato oncologico. -Signora, prima… - Khan6340 : RT @MastriTina: Stamattina sono andata a prenotare una RM con MDC a encefalo e cervello per mio marito, malato oncologico. -Signora, prima… - LarthRasna : @Tarrou10 @gildacana @gmarcoc Se una persona non si sente realizzata nella vita perché non ha un partner, è per cas… - EugenioOccorsio : RT @MastriTina: Stamattina sono andata a prenotare una RM con MDC a encefalo e cervello per mio marito, malato oncologico. -Signora, prima… -