Ottimismo Ferrari in Arabia Saudita, Leclerc: “Vicini alla Red Bull”. Sainz: “Passo gara ok” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Nulla è andato storto, in alcuni momenti mi sono lamentato per le marce e per il motore ma non penso ci sia nulla di grave. In ogni caso mi sento più vicino alla Red Bull rispetto al Bahrain. La posizione di oggi non riflette il nostro Passo ma sono ottimista. La Red Bull resta favorita, l’Aston Martin è con noi. Il traffico? Ha un effetto negativo. Qua si guida un po’ alla cieca, non sai chi c’è dietro e devi fidarti…”. Lo ha dichiarato il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, oggi nono nelle seconde libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. “Abbiamo provato alcune parti nuove oggi e hanno funzionato come ci si attendeva – ha sottolineato il monegasco della Ferrari – È difficile tuttavia avere un’idea della ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) “Nulla è andato storto, in alcuni momenti mi sono lamentato per le marce e per il motore ma non penso ci sia nulla di grave. In ogni caso mi sento più vicinoRedrispetto al Bahrain. La posizione di oggi non riflette il nostroma sono ottimista. La Redresta favorita, l’Aston Martin è con noi. Il traffico? Ha un effetto negativo. Qua si guida un po’cieca, non sai chi c’è dietro e devi fidarti…”. Lo ha dichiarato il pilota della, Charles, oggi nono nelle seconde libere del Gran Premio dell’. “Abbiamo provato alcune parti nuove oggi e hanno funzionato come ci si attendeva – ha sottolineato il monegasco della– È difficile tuttavia avere un’idea della ...

