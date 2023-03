Oroscopo Paolo Fox settimana | previsioni dal 18 al 24 marzo 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 marzo 2023) Anche per questaFox ha stilato le suesull', pubblicate dalle DiPiù Tv, per ladal 18 al 24. Le coppie del Leone avranno problemi di soldi, mentre la Vergine dovrà affrontare dei conflitti. Vediamo, in dettaglio, cosa raccomandano le Stelle per tutti i segni che compongono lo Zodiaco. ARIETE – Mercoledì avrete una forte concentrazione di Pianeti nel vostro segno, dovete frequentare più persone in quanto saranno possibili nuovi amori. In coppia, potrete allargare la famiglia e il dialogo verrà ristabilito. Sarà probabile anche un ritorno di fiamma, mentre una crisi sarà verrà gestita con serenità. I progetti di lavoro saranno favoriti e chi è in attesa di una risposta avrà ...