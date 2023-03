Oroscopo Paolo Fox Sabato 18 Marzo 2023 | Toro polemico

Leggi su zon

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’diFox per oggi,18Ariete Puoi finalmente realizzare qualcosa di buono adesso, hai grande vitalità. Ci sono novità sul lavoro. L’amore? Tutto ok.E possibile una discussione sul lavoro. Cerca di restare tranquillo e non esage È una ottima situazione per amare: possono nascere nuove passioni. La forma fisica è in ripresa. rare con le polemiche. Gemelli È una ottima situazione per amare: possono nascere nuove passioni. La forma fisica è in ripresa. Cancro Attenzione alle polemiche di troppo. Lascia correre, non ti arrabbiare per cose da poco. Leone Gli amori che nascono ora sono importanti. Mostra la tua forza, ma anche la tua dolcezza. Vergine Oggi arriva una vera e propria sferzata di energia. È il momento del recupero per i ...