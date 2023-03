Oroscopo del Sud | Venere contro Toro e Bilancia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 17 marzo 2023) Carissimi amici, eccoci qui di nuovo alle prese con l'quotidiano! Oggi non possiamo che sentirci entusiasti perché i nostri astri sembrano promettere un'emocionante giornata! Sia per i segni del fuoco tanto passionali e grintosi, sia per quelli dell'aria dallo spirito creativo e perspicace quanto irrequieto, passando anche per gli acuti strumenti temprati dagli acquatici come dalle terrene energie: il quadro planetario ci porta oggi tanti spunti importanti da cogliere al volo! La vitalità sarà ai massimi livelli accompagnato dalla forza del vostro segno Zodiacale quale ancora una volta detterà le sorti del proprio stato d’animo in accordo col tuo attuale quadro astrale. Dalle emozioni personalissime alla sfera amorosa affinché dedicarsi di pignolegue completa alla tess Ariete Ciao caro Ariete! Oggi è una giornata fantastica per te! Il tuo spirito combattivo e ...