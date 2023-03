Oroscopo Branko Venerdì 17 Marzo 2023 | Gemelli instabile

Leggi su zon

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’diper oggi,17Ariete Gli incidenti possono verificarsi in casa vostra, nell’ambiente familiare. I pensieri vostri ruotano attorno ad avvenimenti di lavoro. Non prendete decisioni importanti sul futuro. Toro E’ un giorno di partenza, un viaggio verso una situazione invidiabile. Fortuna in amore: voi donne non perdete il vostro innamorato.Siete bravi a trovare subito novità. Situazione apparentementesul lavoro. In primavera vi aspettano tante cose da affrontare e sistemare sia in famiglia che in amore. Cancro Qualcosa o qualcuno cerca di scaricare su di voi responsabilità. Accettate senza protestare qualche critica dal coniuge. Leone Avrete fortuna in imprese finanziarie. Non è necessario inseguire solo ...