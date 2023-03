Oroscopo 17 marzo 2023

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 17 marzo 2023) Mercurio in Pesci si trova in quadratura con Marte in Gemelli alle 18.49: Gli animi possono essere accesi e le parole taglienti, ma le discussioni si svolgono in modo rapido e deciso. La Luna in Capricorno si connette con Nettuno in Pesci alle 8:26, ispirando la creatività, e si connette con Mercurio alle 10:28, incoraggiando