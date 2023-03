Orlando: “Spero che il Milan e Leao tornino a giocare come prima” (Di venerdì 17 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del Milan ed in particolar modo di Rafael Leao Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimoha parlato deled in particolar modo di Rafael

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : TMW Radio - Orlando: 'Leao troppo importante per essere sacrificato con quel modo di giocare': Massimo Orlando è in… - PianetaMilan : #Orlando: 'Spero che il #Milan e #Leao tornino a giocare come prima' #SempreMilan - Milannews24_com : #Orlando sul gioco del #Milan ??? 'Spero che ritorni a giocare come prima. Leao...' ???? - Milannews24_com : Orlando: «Spero che il Milan torni a giocare come faceva prima» - sportli26181512 : Milan, l'ex Orlando: 'Spero che le italiane si incontrino in Champions' -