Orlando al tappeto a Phoenix | Denver vola ai play-off

(Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –Magic sconfitto inta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet del Footprint Center di, davanti a oltre 17mila spettatori, la franchigia disi arrende per 116-113 ai Suns, che sfruttano il calore del pubblico amico e i 19 punti di Booker. Il top-scorer, però, è Fultz, che finisce a referto con 25 punti e la palma di top-scorer. Il rammarico più grande per, però, arriva da Paolo Banchero: la 20enne ala grande-centro nata a Seattle ma con passaporto italiano si fa stoppare da Okogie, sull'ultima sirena, la tripla del possibile pareggio e del conseguente overtime. Per la prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, un bottino personale di 18 punti, 8 rimbalzi e 3 assist maturato in 34 minuti di impiego. Dopo quattro sconfitte ...

