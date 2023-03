Onana: «Io non perdo mai, imparo! Leggende Inter? Ne dico due» (Di venerdì 17 marzo 2023) Onana sempre con carattere e personalità davanti ai microfoni. Il portiere dell’Inter ha raccontato un po’ le sue origini, nonché elogiato due ex nerazzurri SACRIFICI E ORIGINI ? Onana racconta un po’ di sé a Recast su Footstep: «Nella mia carriera è stato determinante l’umiltà, e molto sacrificio perché senza sacrificio non c’è ricompensa. Il mondo del calcio è molto complicato, e se uno non dà il massimo, poi rischia di pagarne le conseguenze. Alla fine il calcio è come le montagne russe, ci sono alti e bassi, bisogna essere sempre preparati. Posto del cuore? Un campetto vicino casa mia, quando ero bambino quello era il campo più bello del mondo. Il posto perfetto per imparare a giocare». Leggende ? Onana su due grandi ex Inter: «La mia frase? Io non perdo mai, vinco ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023)sempre con carattere e personalità davanti ai microfoni. Il portiere dell’ha raccontato un po’ le sue origini, nonché elogiato due ex nerazzurri SACRIFICI E ORIGINI ?racconta un po’ di sé a Recast su Footstep: «Nella mia carriera è stato determinante l’umiltà, e molto sacrificio perché senza sacrificio non c’è ricompensa. Il mondo del calcio è molto complicato, e se uno non dà il massimo, poi rischia di pagarne le conseguenze. Alla fine il calcio è come le montagne russe, ci sono alti e bassi, bisogna essere sempre preparati. Posto del cuore? Un campetto vicino casa mia, quando ero bambino quello era il campo più bello del mondo. Il posto perfetto per imparare a giocare».su due grandi ex: «La mia frase? Io nonmai, vinco ...

