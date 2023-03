Oms: Covid sta per diventare come un'influenza stagionale. Lombardia: vuota terapia intensiva (Di venerdì 17 marzo 2023) - Siamo al punto di svolta per il Covid. Organizzazione Mondiale della Sanità: il Covid, un virus che continuerà a uccidere, ma che non sconvolgerà più la nostra ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) - Siamo al punto di svolta per il. Organizzazione Mondiale della Sanità: il, un virus che continuerà a uccidere, ma che non sconvolgerà più la nostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Il #Covid è sul punto di diventare come un'influenza stagionale: lo afferma l'#Oms. - Agenzia_Ansa : Oms: 'Il Covid sta per diventare come l'influenza. Il virus continuerà ad uccidere ma non sconvolgerà la nostra soc… - QdSit : Covid, ottimismo Oms: “Nel 2023 diventerà come influenza stagionale” - ferrarilau2806 : RT @rtl1025: ?? Il #Covid è sul punto di diventare come un'influenza stagionale: lo afferma l'#Oms. - gariboldi_diego : RT @MoriMrc: Oms: “Covid nel 2023 sta per diventare come l'influenza”. Lo è sempre stato… -