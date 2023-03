Omicidio Luigi Finizio: spunta il video con gli ultimi momenti di vita del 51enne (Di venerdì 17 marzo 2023) Nei video la Polizia ha trovato le risposte all’Omicidio del 51enne Luigi Finizio, raggiunto nella sera del 14 marzo da alcuni colpi di pistola mentre si trovava nel distributore di via degli Angeli. Sono state le riprese delle videocamere di sorveglianza presenti in zona ad aiutare gli investigatori nelle indagini. E ora è proprio su quei video che si concentra l’attenzione della Polizia. Le immagini che hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire l’accaduto Grazie a quelle immagini è stato possibile appurare che due uomini, con volto coperto dal casco integrale, hanno raggiunto la vittima in sella a uno scooter. Uno dei due sarebbe rimasto sul motorino, l’altro, una volta sceso, avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco contro Finizio. È stata la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) Neila Polizia ha trovato le risposte all’del, raggiunto nella sera del 14 marzo da alcuni colpi di pistola mentre si trovava nel distributore di via degli Angeli. Sono state le riprese dellecamere di sorveglianza presenti in zona ad aiutare gli investigatori nelle indagini. E ora è proprio su queiche si concentra l’attenzione della Polizia. Le immagini che hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire l’accaduto Grazie a quelle immagini è stato possibile appurare che due uomini, con volto coperto dal casco integrale, hanno raggiunto la vittima in sella a uno scooter. Uno dei due sarebbe rimasto sul motorino, l’altro, una volta sceso, avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco contro. È stata la ...

