Omicidio Gioia | nuova perizia psichiatrica per Giovanni Limata

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –sarà sottoposto ad una. La richiesta è arrivata dall’avvocato, Rolando Iorio. Il 23enne di Cervinara è accusato, insieme ad Elena, dell’del padre dell’ex fidanzata, Aldo. L’episodio delittuoso si è verificato in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino il 23 aprile del 2021. Il legale del giovane ha nominato la psicologa Rosa Bruno che ha già avuto dei colloqui in carcere con il suddetto. Il prossimo 29 marzo, giorno dell’udienza sarà depositata lasi scusa con la famiglia di Aldo ma accusa Elena L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nuova perizia psichiatrica per Giovanni Limata . A richiederla l'avvocato Rolando Iorio per il suo assistito, accusato, insieme ad Elena, dell'omicidio del padre dell'ex fidanzata, Aldo. Il 53enne avellinese fu ucciso a coltellate nella sua abitazione di Corso Vittorio Emanuele il 23 aprile del 2021 mentre dormiva sul divano. L'avvocato Rolando Iorio ha nominato la psicologa Rosa Bruno per sottoporre il suo assistito ad una perizia di parte da contrapporre alle conclusioni presentate dal dottore ...

