Omicidio Cerciello | lo sfogo della moglie | ‘Che non passi il messaggio che qui si possano uccidere i servitori dello Stato’

Rega, annullate le condanne I due imputati, che all'epoca dei fatti avevano 19 anni, erano giunti a Trastevere per comprare della droga. Dopo un tentato acquisto, non andato a buon ...Cinque ore di camera di consiglio per smontare i convincimenti giudiziari maturati in quattro anni da due corti d'assise sull'del vice brigadiere dei carabinieri MarioRega. La corte di Cassazione, mercoledì sera, ha sparigliato le carte. In primo grado i due americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale ...

Omicidio Cerciello, Cassazione: sentenza annullata per i due americani, ci sarà l'appello bis TGCOM

Mercoledì 15 marzo, si terrà l’udienza in Cassazione del processo per l’omicidio del Vice Brigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma. L ...Processo da rifare. Nella giornata di ieri, 15 marzo, poco dopo la mezzanotte, la corte di Cassazione ha annullato le condanne di Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth per l’omicidio del ...