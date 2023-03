Oma Akatugba: “Osimhen mi ha rivelato una cosa. Vi spiego tutto” (Di venerdì 17 marzo 2023) Oma Akatugba giornalista e amico di Victor Osimhen ha parlato del bomber del Napoli rivelando anche un retroscena. Oma Akatugba giornalista di omasports.com e amico intimo dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tutti al Var” su Sportitalia:Osimhen è concentrato soltanto sul Napoli. A Victor interessa la squadra, più che le ambizioni personali. Sorteggi? Forse avrebbe preferito il City“. Come ha vissuto Osimhen il risultato di questi sorteggi? “Mi ha detto una cosa importante, mi ha confessato che avrebbe voluto giocare contro il City di Haaland, sarebbe stata anche la sfida tra i due attaccanti. Anche se a Victor non piace essere paragonato ad altri calciatori”. Sarebbe stato un anticipo di derby per lui? Si ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 marzo 2023) Omagiornalista e amico di Victorha parlato del bomber del Napoli rivelando anche un retroscena. Omagiornalista di omasports.com e amico intimo dell’attaccante del Napoli Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tutti al Var” su Sportitalia:è concentrato soltanto sul Napoli. A Victor interessa la squadra, più che le ambizioni personali. Sorteggi? Forse avrebbe preferito il City“. Come ha vissutoil risultato di questi sorteggi? “Mi ha detto unaimportante, mi ha confessato che avrebbe voluto giocare contro il City di Haaland, sarebbe stata anche la sfida tra i due attaccanti. Anche se a Victor non piace essere paragonato ad altri calciatori”. Sarebbe stato un anticipo di derby per lui? Si ...

