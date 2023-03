Olanda, la lista dei convocati di Koeman: presente uno dell’Inter (Di venerdì 17 marzo 2023) La Nazionale dell’Olanda ha reso noti i giocatori convocati dal CT Ronald Koeman per le gare contro Francia e Gibilterra. Uno dell’Inter. convocati – Il CT dell’Olanda, Ronald Koeman, ha convocato anche l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, per le partite di qualificazione europee in casa della Francia il 24 marzo e in casa contro Gibilterra, prevista il 27 marzo. A seguire la lista dei convocati. Our ????? ???? ????? is here! Verbruggen, Geertruida, Wieffer Wijnaldum#NothingLikeOranje #FRANED #NEDGIB pic.twitter.com/kkmf8CuILV — OnsOranje (@OnsOranje) March 17, 2023 Fonte: Twitter OnsOranje Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) La Nazionale dell’ha reso noti i giocatoridal CT Ronaldper le gare contro Francia e Gibilterra. Uno– Il CT dell’, Ronald, ha convocato anche l’esterno, Denzel Dumfries, per le partite di qualificazione europee in casa della Francia il 24 marzo e in casa contro Gibilterra, prevista il 27 marzo. A seguire ladei. Our ????? ???? ????? is here! Verbruggen, Geertruida, Wieffer Wijnaldum#NothingLikeOranje #FRANED #NEDGIB pic.twitter.com/kkmf8CuILV — OnsOranje (@OnsOranje) March 17, 2023 Fonte: Twitter OnsOranje Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Ilcontenuto è riproducibile solo in parte, ...

