Olanda, i convocati di Koeman: la scelta su Wijnaldum

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha diramato la lista dei convocati in vista della imminente sosta per nazionali contro Francia e Gibilterra. Tra gli "italiani" presenti Wijnaldum della Roma, Dumfries dell'Inter e De Roon dell'Atalanta. 

Portieri: Cillessen; Flekken; Verbruggen.
Difensori: Ake; Blind; Botman; Van Dijk; Dumfries; Geertruida; De Ligt; Malacia; Timber.
Centrocampisti: Berghuis; De Jong; Klaassen; De Roon; Simons; Taylor; Wieffer; Wijnaldum.
Attaccanti: Bergwijn; Brobbey; Gakpo; Depay; Weghorst. 

L'articolo proviene da Calcio News 24.

