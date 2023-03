Ok dal Cdm alla riforma fiscale. Meloni: una rivoluzione (Di venerdì 17 marzo 2023) Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la riforma fiscale che, negli obiettivi indicati dal governo, punta a stimolare la crescita economica e la natalità, sostenere ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per lache, negli obiettivi indicati dal governo, punta a stimolare la crescita economica e la natalità, sostenere ...

