“Ogni padre darebbe la vita per un figlio malato”. Papà dona un rene al proprio bambino e lo salva (Di venerdì 17 marzo 2023) . E’ la storia a lieto fine avvenuta al Bambin Gesù di Roma, dove un padre, il signor Pierluigi, ha donato un proprio rene per salvare la vita al proprio figlio piccolo. Pierluigi, operai nel Comune di Sabaudia, è risultato un donatore compatibile per il bimbo, accelerando in tal modo le pratiche per il trapianto e soprattutto aumentare le possibilità di sopravvivenza del bambino. “Ogni padre darebbe la vita per il proprio figlio”, il gesto di Papà Pierluigi Pierluigi è contentissimo della scelta che ha fatto, perché come dice lui: “Ogni Papà è pronto a dare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) . E’ la storia a lieto fine avvenuta al Bambin Gesù di Roma, dove un, il signor Pierluigi, hato unperre laalpiccolo. Pierluigi, operai nel Comune di Sabaudia, è risultato untore compatibile per il bimbo, accelerando in tal modo le pratiche per il trapianto e soprattutto aumentare le possibilità di sopravvivenza del. “laper il”, il gesto diPierluigi Pierluigi è contentissimo della scelta che ha fatto, perché come dice lui: “è pronto a dare la ...

