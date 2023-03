Oggi Meloni dai sindacati Cgil. E' la prima volta per una leader della destra (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri i quattro leader dell'opposizionii Pd, M5s, Azione e Sinistra si sono ritrovati sul palco della Cgil a Rimini. Ma Oggi per la prima volta una leader di destra, ed è da considerare in qualche modo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri i quattrodell'opposizionii Pd, M5s, Azione e Sinistra si sono ritrovati sul palcoa Rimini. Maper launadi, ed è da considerare in qualche modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pande… - Ivan_Grieco : Vedo sui social spopolare la risposta di Elly Schlein a Giorgia Meloni di oggi alla Camera. L'unico intervento che… - pietroraffa : 'Le vorrei ricordare che oggi lei è al governo, ci sono io all'opposizione. Non è più il tempo di dare le responsab… - HoaraBorselli : Sono anni che governa la sinistra e oggi fa la voce grossa sul #salariominimo che definisce un principio fondamenta… - agorarai : Con il nostro @tommigiuntella torniamo a Rimini, al Congresso della CGIL, dove oggi è attesa Giorgia Meloni… -