Nuovo supermercato Despar in centro a Udine (Di venerdì 17 marzo 2023) La famiglia Despar si allarga in Friuli-Venezia Giulia con un Nuovo punto vendita affiliato: è stato inaugurato a Udine il Nuovo Despar al piano terra dell’edificio all’angolo fra Via Cesare Battisti e via Del Gelso, aperto in affiliazione ad Aspiag Service srl, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia. Dopo la chiusura nell’ottobre 2022 del precedente negozio ad altra insegna che occupava gli spazi di via Battisti, la società friulana – storico partner di Despar in regione – ha deciso di intervenire e promuovere l’apertura di quello che è il quarto punto vendita dei Despar del Gallo in Friuli-Venezia Giulia, dopo Corno di Rosazzo, Trieste e Gorizia. Nel Nuovo negozio ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 marzo 2023) La famigliasi allarga in Friuli-Venezia Giulia con unpunto vendita affiliato: è stato inaugurato ailal piano terra dell’edificio all’angolo fra Via Cesare Battisti e via Del Gelso, aperto in affiliazione ad Aspiag Service srl, concessionaria dei marchi, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia. Dopo la chiusura nell’ottobre 2022 del precedente negozio ad altra insegna che occupava gli spazi di via Battisti, la società friulana – storico partner diin regione – ha deciso di intervenire e promuovere l’apertura di quello che è il quarto punto vendita deidel Gallo in Friuli-Venezia Giulia, dopo Corno di Rosazzo, Trieste e Gorizia. Nelnegozio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DartNose : @nomfup Il supermercato diventato il nuovo bar per trovarsi con gli amici. ? - maramaddy : RT @TizziRadrizzani: Stato di eccitazione: A 20 anni : hanno aperto un nuovo locale A 30 anni : hanno aperto un nuovo ristorante Dopo i… - ItalyMattyBRaps : C’è uno nuovo che lavora al supermercato, pensieri sono stati fatti - claudiomodesto1 : @HuffPostItalia Sarebbe ora! E' un reato contro l'umanità! NO al nuovo schiavismo delle donne! NO alla genitorialit… - grrsarafe : RT @TizziRadrizzani: Stato di eccitazione: A 20 anni : hanno aperto un nuovo locale A 30 anni : hanno aperto un nuovo ristorante Dopo i… -

Esselunga supermercato degli Azzurri La decisione di affiancare la Federazione Italiana Giuoco Calcio risponde alla volontà di dare un nuovo impulso per far conoscere ulteriormente i prodotti italiani nel mondo. Giovanni Valentini , ... Addio al latte fresco Perché dal 2023 potrebbe restare solo quello a lunga conservazione ... quando le persone hanno iniziato ad andare con meno frequenza al supermercato , preferendo quindi ... Arriva il nuovo latte pastorizzato Granarolo sta quindi sperimentando un nuovo tipo di latte, ... Messina Denaro meditava il suicidio da latitante Polizia e carabinieri trovarono in campagna la salma già composta con vestito nuovo e cravatta. Gli ... mentre un fotogramma tratto dalle telecamere di sicurezza di un supermercato immortala Messina ... La decisione di affiancare la Federazione Italiana Giuoco Calcio risponde alla volontà di dare unimpulso per far conoscere ulteriormente i prodotti italiani nel mondo. Giovanni Valentini , ...... quando le persone hanno iniziato ad andare con meno frequenza al, preferendo quindi ... Arriva illatte pastorizzato Granarolo sta quindi sperimentando untipo di latte, ...Polizia e carabinieri trovarono in campagna la salma già composta con vestitoe cravatta. Gli ... mentre un fotogramma tratto dalle telecamere di sicurezza di unimmortala Messina ... Ad Avellino inaugura il nuovo Supermercato Coop AvellinoToday Esselunga scalza Lidl tra gli sponsor della Nazionale italiana di Mancini Esselunga affiancherà tutte le Nazionali con la qualità dei prodotti e le eccellenze del made in Italy nell’alimentare e il suo marchio accompagnerà gli Azzurri lungo le loro sfide. Prende il posto di ... Esselunga supermercato degli Azzurri Esselunga è il nuovo premium partner delle Nazionali Italiane di calcio La partnership è stata annunciata oggi nel Centro di Coverciano ... Esselunga affiancherà tutte le Nazionali con la qualità dei prodotti e le eccellenze del made in Italy nell’alimentare e il suo marchio accompagnerà gli Azzurri lungo le loro sfide. Prende il posto di ...Esselunga è il nuovo premium partner delle Nazionali Italiane di calcio La partnership è stata annunciata oggi nel Centro di Coverciano ...