Nuovo supermercato Despar in centro a Udine (Di venerdì 17 marzo 2023) La famiglia Despar si allarga in Friuli-Venezia Giulia con un Nuovo punto vendita affiliato: è stato inaugurato a Udine il Nuovo Despar al piano terra dell’edificio all’angolo fra Via Cesare Battisti e via Del Gelso, aperto in affiliazione ad Aspiag Service srl, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia. Dopo la chiusura nell’ottobre 2022 del precedente negozio ad altra insegna che occupava gli spazi di via Battisti, la società friulana – storico partner di Despar in regione – ha deciso di intervenire e promuovere l’apertura di quello che è il quarto punto vendita dei Despar del Gallo in Friuli-Venezia Giulia, dopo Corno di Rosazzo, Trieste e Gorizia. Nel Nuovo negozio ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 marzo 2023) La famigliasi allarga in Friuli-Venezia Giulia con unpunto vendita affiliato: è stato inaugurato ailal piano terra dell’edificio all’angolo fra Via Cesare Battisti e via Del Gelso, aperto in affiliazione ad Aspiag Service srl, concessionaria dei marchi, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia. Dopo la chiusura nell’ottobre 2022 del precedente negozio ad altra insegna che occupava gli spazi di via Battisti, la società friulana – storico partner diin regione – ha deciso di intervenire e promuovere l’apertura di quello che è il quarto punto vendita deidel Gallo in Friuli-Venezia Giulia, dopo Corno di Rosazzo, Trieste e Gorizia. Nelnegozio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiomodesto1 : @HuffPostItalia Sarebbe ora! E' un reato contro l'umanità! NO al nuovo schiavismo delle donne! NO alla genitorialit… - grrsarafe : RT @TizziRadrizzani: Stato di eccitazione: A 20 anni : hanno aperto un nuovo locale A 30 anni : hanno aperto un nuovo ristorante Dopo i… - parole_libere66 : RT @trxtrx1: In UK se guardi male un poliziotto per strada ti ritrovi in manette in 10 secondi. In Lussemburgo se rubi una gomma da mastic… - trxtrx1 : In UK se guardi male un poliziotto per strada ti ritrovi in manette in 10 secondi. In Lussemburgo se rubi una gomm… - bizcommunityit : Gela, apre maxi supermercato. Venti posti di lavoro e nuova ... -