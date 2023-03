Nuovo furto al Luna Park di Ostia, è la terza azione vandalica in pochi giorni (Di venerdì 17 marzo 2023) . Lo storico parco dei divertimenti lidense diventa la fotografia dell’attuale stato di Ostia, ormai da qualche settimana in balia dei ladri. Nuovamente ignoti si sono presentati allo storico parco divertimenti del Litorale, questa volta per prendere d’assalto le macchinette e probabilmente rubare le monetine all’interno. Un’azione compiuta a metà, considerato come l’allarme del centro avrebbe messo in fuga i delinquenti. Il Nuovo furto al Luna Park di Ostia Dopo 72 ore dal precedente furto, i ladri sono tornati a fare visita allo storico Luna Park lidense. La metodologia è analoga a quella del furto avvenuto nel centro anziani di via del Sommergibile, dove il “ladro” addirittura si sarebbe presentato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) . Lo storico parco dei divertimenti lidense diventa la fotografia dell’attuale stato di, ormai da qualche settimana in balia dei ladri. Nuovamente ignoti si sono presentati allo storico parco divertimenti del Litorale, questa volta per prendere d’assalto le macchinette e probabilmente rubare le monetine all’interno. Un’compiuta a metà, considerato come l’allarme del centro avrebbe messo in fuga i delinquenti. IlaldiDopo 72 ore dal precedente, i ladri sono tornati a fare visita allo storicolidense. La metodologia è analoga a quella delavvenuto nel centro anziani di via del Sommergibile, dove il “ladro” addirittura si sarebbe presentato ...

