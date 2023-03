Nuovi scontri a Parigi tra manifestanti contrari alla riforma delle pensioni e polizia: cariche e lacrimogeni (Di venerdì 17 marzo 2023) Non si placano le proteste in Francia per la contestatissima riforma delle pensioni annunciata dal governo di Parigi. E nella serata di venerdì, a partire dalle 18, circa 3mila persone si sono radunate in place de la Concorde, diventato il luogo di ritrovo simbolo delle proteste, dando vita a scontri con le forze dell’ordine. Nello specifico, gli agenti sono arrivati nel luogo di incontro iniziando a transennare i punti sensibili della piazza. È a quel punto che gruppi di giovani a volto coperto hanno appiccato il fuoco con materiale da cantiere e con le transenne. Poi, oggetto dell’attacco sono diventati gli agenti: i gruppi più violenti hanno iniziato a scagliare oggetti contro la polizia che ha risposto usando i lacrimogeni e caricando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Non si placano le proteste in Francia per la contestatissimaannunciata dal governo di. E nella serata di venerdì, a partire dalle 18, circa 3mila persone si sono radunate in place de la Concorde, diventato il luogo di ritrovo simboloproteste, dando vita acon le forze dell’ordine. Nello specifico, gli agenti sono arrivati nel luogo di incontro iniziando a transennare i punti sensibili della piazza. È a quel punto che gruppi di giovani a volto coperto hanno appiccato il fuoco con materiale da cantiere e con le transenne. Poi, oggetto dell’attacco sono diventati gli agenti: i gruppi più violenti hanno iniziato a scagliare oggetti contro lache ha risposto usando ie caricando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Nuovi scontri a Napoli dopo #NapoliEintracht questa volta alta tensione in zona lungomare - Agenzia_Ansa : Nuovi scontri stasera a place de la Concorde, diventato luogo di ritrovo di migliaia di persone per protestare cont… - rtl1025 : ???? Nuovi scontri stasera a #placedelaConcorde, diventato da ieri il luogo di ritrovo spontaneo serale di migliaia d… - ILMARCHESE__ : RT @freedomsempre68: ??PARIGI????? Cominciano a circolare gli appelli a riunirsi per una nuova manifestazione in Place de la Concorde questa… - freedomsempre68 : ??PARIGI????? Cominciano a circolare gli appelli a riunirsi per una nuova manifestazione in Place de la Concorde que… -