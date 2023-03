Nuovi divieti per TikTok, la Nuova Zelanda pone limiti al suo uso (Di venerdì 17 marzo 2023) ai dipendenti del parlamento. Nel mirino la sicurezza nazionale Dopo Regno Unito, agenzie federali negli Stati Uniti, Unione Europea, Danimarca e Canada anche la Nuova Zelanda vieta l’utilizzo del social TikTok ai dipendenti parlamentari. Il divieto riguarderà 500 dipendenti, i cui cellulari hanno accesso alla rete parlamentare. Il funzionario Gonzalez-Montero ha dichiarato che i rischi sono “inaccettabili nell’attuale ambiente parlamentare neozelandese. La decisione è stata presa sulla base delle analisi dei nostri stessi esperti, dopo una discussione con i nostri colleghi di governo e internazionali”. Leggi anche: Pechino annuncia la visita di Xi Jinping a Mosca. Ecco quando è prevista Il divieto nasce dai dubbi sulla sicurezza del social network. TikTok è stato creato e sviluppato dalla big tech cinese ByteDance ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023) ai dipendenti del parlamento. Nel mirino la sicurezza nazionale Dopo Regno Unito, agenzie federali negli Stati Uniti, Unione Europea, Danimarca e Canada anche lavieta l’utilizzo del socialai dipendenti parlamentari. Il divieto riguarderà 500 dipendenti, i cui cellulari hanno accesso alla rete parlamentare. Il funzionario Gonzalez-Montero ha dichiarato che i rischi sono “inaccettabili nell’attuale ambiente parlamentare neozelandese. La decisione è stata presa sulla base delle analisi dei nostri stessi esperti, dopo una discussione con i nostri colleghi di governo e internazionali”. Leggi anche: Pechino annuncia la visita di Xi Jinping a Mosca. Ecco quando è prevista Il divieto nasce dai dubbi sulla sicurezza del social network.è stato creato e sviluppato dalla big tech cinese ByteDance ...

