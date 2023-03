Nuova Zelanda, stop a TikTok per i parlamentari: rischi “inaccettabili” per la sicurezza (Di venerdì 17 marzo 2023) Un altro Paese vieta TikTok: dopo Gran Bretagna, Canada e Usa, tra gli altri, anche la Nuova Zelanda impedirà ai parlamentari di usare l’app di origine cinese. Il provvedimento scatterà a partire dal prossimo 31 marzo: il social network dovrà essere disinstallato da tutti i dispositivi con accesso alla rete parlamentare, ossia circa 500 persone. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Un altro Paese vieta: dopo Gran Bretagna, Canada e Usa, tra gli altri, anche laimpedirà aidi usare l’app di origine cinese. Il provvedimento scatterà a partire dal prossimo 31 marzo: il social network dovrà essere disinstallato da tutti i dispositivi con accesso alla rete parlamentare, ossia circa 500 persone. ... TAG24.

