Nuova stangata sui mutui variabili Impennata delle rate: +54% in un anno (Di venerdì 17 marzo 2023) Chi pagava 500 euro al mese ne sborserà 770. I 'fissi' più convenienti si attestano tra il 3,8 e il 4%. Come difendersi? Con la surroga o rinegoziando le condizioni. Più cari anche i prestiti al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Chi pagava 500 euro al mese ne sborserà 770. I 'fissi' più convenienti si attestano tra il 3,8 e il 4%. Come difendersi? Con la surroga o rinegoziando le condizioni. Più cari anche i prestiti al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eposmail : RT @ilsecoloxix: La #casagreen fa paura. I proprietari i #Liguria: “Rischiamo la stangata”. Efficientamento energetico, l’allarme delle ass… - Agenparl : MUTUI, SILVESTRI (#M5s): DA BCE NUOVA STANGATA, GOVERNO SOSTENGA NOSTRA PROPOSTA PER AIUTARE I CITTADINI - - solina_paolo : RT @Agenzia_Ansa: Dalla nuova stretta della Bce, maxi-stangata sui mutui delle famiglie: +35 euro a rata per chi ha scelto il tasso variabi… - LoredanaMaggi_ : RT @Agenzia_Ansa: Dalla nuova stretta della Bce, maxi-stangata sui mutui delle famiglie: +35 euro a rata per chi ha scelto il tasso variabi… - emobranco : RT @Agenzia_Ansa: Dalla nuova stretta della Bce, maxi-stangata sui mutui delle famiglie: +35 euro a rata per chi ha scelto il tasso variabi… -