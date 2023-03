Nuova Irpef e aliquote: come funziona in Europa. La flat tax? Solo nei paesi dell'Est (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel Vecchio continente domina la tassazione progressiva. Sempre più paesi abbandonano il sistema ad aliquota unica: oggi sono Solo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel Vecchio continente domina la tassazione progressiva. Sempre piùabbandonano il sistema ad aliquota unica: oggi sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Nuova Irpef e aliquote: come funziona in Europa - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La no tax area è una soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’Irpef. Oggi è diversa per dipendenti, pensionati… - fanpage : La no tax area è una soglia di reddito al di sotto della quale non si paga l’Irpef. Oggi è diversa per dipendenti,… - beppe_brescia : @urziale @FratellidItalia Se le risposte sono flat tax e nuova irpef siamo a posto. Siete farisei - marcuccimauriz : RT @P_M_1960: La nuova Irpef con 3 aliquote, Iva azzerata per i beni di prima necessità, sanzioni penali attenuate per i contribuenti che s… -