Nuova edizione per “La posta di Yoyo”, arriva anche la Pimpa (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA – Nuova edizione per “La posta di Yoyo”. Da lunedì 20 marzo, alle 17, su Rai Yoyo torna l’amato programma dei bambini. Appuntamento da lunedì al venerdì sul canale 43, oltre che su RaiPlay. La trasmissione, che vede protagonista Carolina Benvenga insieme a Lallo Il Cavallo, si presenta con tante novità. A salutare i piccoli telespettatori ci sarà anche la Pimpa. Il celebre personaggio, creato da Altan, e protagonista della serie animata in onda su Rai Yoyo, sarà presente in ben cinque appuntamenti, in programma il 28 marzo, il 13 e 25 aprile, il 4 e 12 maggio. I due coinquilini della “casa della posta”, Carolina (Benvenga) e Lallo il Cavallo insieme al loro vicino di casa Lorenzo (Branchetti) sono pronti a vivere ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA –per “Ladi”. Da lunedì 20 marzo, alle 17, su Raitorna l’amato programma dei bambini. Appuntamento da lunedì al venerdì sul canale 43, oltre che su RaiPlay. La trasmissione, che vede protagonista Carolina Benvenga insieme a Lallo Il Cavallo, si presenta con tante novità. A salutare i piccoli telespettatori ci saràla. Il celebre personaggio, creato da Altan, e protagonista della serie animata in onda su Rai, sarà presente in ben cinque appuntamenti, in programma il 28 marzo, il 13 e 25 aprile, il 4 e 12 maggio. I due coinquilini della “casa della”, Carolina (Benvenga) e Lallo il Cavallo insieme al loro vicino di casa Lorenzo (Brtti) sono pronti a vivere ...

