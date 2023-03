Nuoto, Trofeo Città di Firenze. Il primo squillo è di Simona Quadarella! Si rivede Federico Burdisso, Matteo Restivo “profeta in patria” (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Italia del Nuoto si rimette in moto con tanti protagonisti della Nazionale azzurra nella prima giornata del Trofeo Città di Firenze. primo squillo di Simona Quadarella che si preannuncia già in buona condizione negli 800 stile libero. Si rivede Federico Burdisso che vince alla sua maniera i 200 farfalla riuscendo a respingere l’assalto finale di Alberto Razzetti e si rivede anche una Martina Carraro che strizza sempre più l’occhio ai 200 rana. Matteo Restivo profeta “in patria”, Marco De Tullio vincente sui 200 stile libero gli altri risultati di spicco di questa prima sessione. Una Simona Quadarella sorprendente ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Italia delsi rimette in moto con tanti protagonisti della Nazionale azzurra nella prima giornata deldidiQuadarella che si preannuncia già in buona condizione negli 800 stile libero. Siche vince alla sua maniera i 200 farfalla riuscendo a respingere l’assalto finale di Alberto Razzetti e sianche una Martina Carraro che strizza sempre più l’occhio ai 200 rana.“in”, Marco De Tullio vincente sui 200 stile libero gli altri risultati di spicco di questa prima sessione. UnaQuadarella sorprendente ...

