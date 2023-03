Nucleare, in Francia individuate 320 saldature a rischio cedimento nei reattori. Le centrali vicine al confine italiano (Di venerdì 17 marzo 2023) In Francia occhi puntati sulle centrali nucleari. L' Edf , società energetica francese, ha individuato 320 saldature ritenute a rischio di cedimento nei reattori , e intende avviare verifiche che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Inocchi puntati sullenucleari. L' Edf , società energetica francese, ha individuato 320ritenute adinei, e intende avviare verifiche che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Nucleare, in Francia 320 saldature a rischio cedimento nei reattori #Francia #nucleare #17marzo - ItaliaStartUp_ : Allarme nucleare in Francia, rilevate 320 saldature a rischio cedimento nei reattori: la situazione - Virgilio Noti… - max_marley : RT @MediasetTgcom24: Nucleare, in Francia 320 saldature a rischio cedimento nei reattori #Francia #nucleare #17marzo - giovo77 : RT @ItaliaStartUp_: Nucleare, in Francia individuate 320 saldature a rischio cedimento nei reattori - TGCOM - ItaliaStartUp_ : Nucleare, in Francia individuate 320 saldature a rischio cedimento nei reattori - TGCOM -