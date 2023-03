Notte Infuocata al Gf Vip | Antonella Sbrocca!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo l’ultima diretta del Gf Vip, che ha decretato Micol Incorvaia come seconda finalista, é scoppiato il caos. Tutto perchéFiordelisi proprio non riesce ad accettare il verdetto di questo tele voto. Il suo malumore é continuato anche durante lae questo suo atteggiamento, come prevedibile, ha attirato diverse critiche in rete. Ecco gli ultimi aggiornamenti direttamente dalla Casa di Cinecittà!perde contro Micol: il suo sfogo nel post puntataFiordelisi non ha proprio digerito il fatto di aver perso al tele voto contro Micol Incorvaia. La schermitrice era convinta di poter vincere e diventare la seconda finalista di questo Gf Vip. Ed invece non é andata così. Il suo malumore e il suo sconforto, lo ha mostrato anche in diretta Tv. Poi anche nel post puntata, ha continuato ad ...