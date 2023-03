«Non vedo mia madre da 10 anni. Non sa nulla della mia vita» ha scritto Jacqueline su Instagram (Di venerdì 17 marzo 2023) Heather Parisi, sua figlia Jacqueline Luna di Giacomo, il cantante Ultimo e una pioggia di critiche social: c’è di tutto nelle ultime vicende che riguardano l’ex ballerina. Protagonista della puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, andata in onda il 14 marzo, la sua partecipazione non è passata inosservata. Prima per quanto accaduto in studio nella vicenda legata a Lucio Presta che ha mandato negli studi televisivi un ufficiale giudiziario per avere un risarcimento legato a un processo per diffamazione iniziato anni fa. Poi per quanto rivelato durante l’intervista sulla figlia Jacqueline e sul fidanzato di lei, il cantante Ultimo. «È contenta di essere la suocera di Ultimo?» ha chiesto la conduttrice a Heather Parisi. «Di chi? Non so di cosa parli» la sua risposta. Che ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 marzo 2023) Heather Parisi, sua figliaLuna di Giacomo, il cantante Ultimo e una pioggia di critiche social: c’è di tutto nelle ultime vicende che riguardano l’ex ballerina. Protagonistapuntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, andata in onda il 14 marzo, la sua partecipazione non è passata inosservata. Prima per quanto accaduto in studio nella vicenda legata a Lucio Presta che ha mandato negli studi televisivi un ufficiale giudiziario per avere un risarcimento legato a un processo per diffamazione iniziatofa. Poi per quanto rivelato durante l’intervista sulla figliae sul fidanzato di lei, il cantante Ultimo. «È contenta di essere la suocera di Ultimo?» ha chiesto la conduttrice a Heather Parisi. «Di chi? Non so di cosa parli» la sua risposta. Che ...

