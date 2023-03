“Non riesce più a farlo”. Paura per Bruce Willis, la sua salute si è aggravata rapidamente (Di venerdì 17 marzo 2023) Situazione sempre più drammatica per Bruce Willis. Le sue condizioni di salute sono sempre più preoccupanti e miglioramenti non ce ne sono assolutamente. Anzi, pare che la situazione stia degenerando e forse anche più velocemente del previsto. La famiglia aveva fatto sapere che i suoi problemi di afasia non erano indipendenti, ma che provenivano da una malattia ben più grave, ovvero la demenza frontotemporale. Poi era stata la madre dell’attore ad illustrare un quadro sempre più buio. Infatti, parlando di Bruce Willis e delle sue condizioni di salute, il genitore tramite un suo parente aveva svelato al quotidiano Bild che “lei dice che non sia molto sicura che suo figlio la riconosca, che il suo comportamento è lento e un po’ aggressivo”. Adesso sono sopraggiunte altre notizie, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Situazione sempre più drammatica per. Le sue condizioni disono sempre più preoccupanti e miglioramenti non ce ne sono assolutamente. Anzi, pare che la situazione stia degenerando e forse anche più velocemente del previsto. La famiglia aveva fatto sapere che i suoi problemi di afasia non erano indipendenti, ma che provenivano da una malattia ben più grave, ovvero la demenza frontotemporale. Poi era stata la madre dell’attore ad illustrare un quadro sempre più buio. Infatti, parlando die delle sue condizioni di, il genitore tramite un suo parente aveva svelato al quotidiano Bild che “lei dice che non sia molto sicura che suo figlio la riconosca, che il suo comportamento è lento e un po’ aggressivo”. Adesso sono sopraggiunte altre notizie, ...

