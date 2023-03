Non potrai vendere e neppure affittare la tua casa: Direttiva Case Green è praticamente passata (Di venerdì 17 marzo 2023) Non chiamatela patrimoniale: proprio i meno abbienti finiranno nei guai. Quando vendi o affitti devi già aver fatto i lavori. La Direttiva Case Green è una vera e propria bomba sul mercato immobiliare italiano e purtroppo pochi se ne stanno rendendo conto. La Direttiva europea ha polarizzato la politica italiana spaccandola in due. Il Centrodestra la sta dipingendo come una patrimoniale mentre la Sinistra come un bene per gli italiani. Case Green, problemi per vendere e affittare casa – ilovetrading.itIl Centrodestra ha ragione nel definire la Direttiva Case Green una patrimoniale perché effettivamente aggredisce il patrimonio degli italiani. Mettere in campo una spesa che può ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 17 marzo 2023) Non chiamatela patrimoniale: proprio i meno abbienti finiranno nei guai. Quando vendi o affitti devi già aver fatto i lavori. Laè una vera e propria bomba sul mercato immobiliare italiano e purtroppo pochi se ne stanno rendendo conto. Laeuropea ha polarizzato la politica italiana spaccandola in due. Il Centrodestra la sta dipingendo come una patrimoniale mentre la Sinistra come un bene per gli italiani., problemi per– ilovetrading.itIl Centrodestra ha ragione nel definire launa patrimoniale perché effettivamente aggredisce il patrimonio degli italiani. Mettere in campo una spesa che può ...

